Горсовет Одессы рекомендовал оставить памятники Пушкину и Воронцову

В комиссии отметили их "исключительную ценность"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе ряда городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала оставить памятники поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью". Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ссылаясь на решение комиссии от 9 ноября.

Как указано на сайте горсовета, расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887-1889 годов (скульптор Жозефина Полонская) является "одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность". "Комиссией рекомендовано оставить его на месте", - говорится в сообщении. Комиссия также отметила "исключительную ценность" памятника князю М. С. Воронцову на Соборной площади 1863 года (скульптор Фридрих Бруггер), но при этом рекомендовала "сократить название для госреестра - "Памятник М. С. Воронцову".

Одесский горсовет принял также решение оставить ряд других памятников российским деятелям, изменив подписи к ним. Такие решения приняли в отношении памятника русскому ученому-физику Александру Попову и бюста русскому физиологу Ивану Павлову. Из надписей к этим монументам рекомендовано убрать слово "русский". А из надписи к памятнику математику, механику академику Петербургской академии наук О. М. Ляпунову исчезнет упоминание о Петербургской академии наук.

С памятника "Александровская колонна" 1891 года решено убрать "декоративные элементы имперской символики", а сам памятник рекомендовано переименовать в "Памятную колонну в честь закладки парка". Сохранение бюста одного из организаторов восстания матросов на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" в 1905 г. Григория Вакаленчука комиссия обосновала тем, что восстание подняли украинцы, составлявшие большинство на Черноморском флоте. По той же причине решено не демонтировать монумент в честь восстания матросов на броненосце "Потемкин" на Таможенной площади. Как поясняет комиссия, "восставшие матросы на броненосце "Потемкин" не были большевиками", "это был пример борьбы украинцев против царизма и национального угнетения".

Меньше повезло памятнику Льву Толстому на площади имени писателя, который предложено считать "потерявшим ценность <...> с точки зрения современных актуальных событий". Изъятию из госреестра подлежат также памятники Валерию Чкалову и Феликсу Дзержинскому.

10 ноября правительство Украины приняло постановление об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия большого количества монументов российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах. В этот список, лишивший охранного статуса памятник Пушкину и могилу Ватутина в Киеве, вошли также памятники Пушкину и Воронцову в Одессе.

Борьба с памятниками

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине демонтировали более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.