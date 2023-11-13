13 ноября, 13:31

В Новгородской области рассчитывают, что целевой набор в учебные заведения достигнет 90%

По словам главы региона Андрея Никитина, студенты, которых готовят для работы на конкретных предприятиях области, смогут сразу после выпуска из образовательного учреждения приступить к полноценной работе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Количество целевых мест в высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования в Новгородской области с 2024 года составит 90%, сообщил журналистам глава комиссии Госсовета по направлению "соцполитика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Возможность занимать до 90% целевых мест по договору с конкретным заинтересованным работодателем будет обеспечена для студентов учебных заведений, что позволит открывать перспективные направления образования", - сказал он.

Губернатор отметил, что студенты, которых готовят для работы на конкретных предприятиях области, выходя из стен университета, смогут сразу приступать к полноценной работе.

Никитин отметил, что в Новгородской области в программы целевого обучения активно включается Новгородский университет имени Ярослава Мудрого, партнерами университета являются региональные больницы, школы, предприятия "Энергомаш", "НПО "Квант", "СКТБ РТ" и другие. 

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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