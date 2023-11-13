Папа Римский Франциск вернул монахинь в обитель, где жил Бенедикт XVI

Они составят новую монашескую общину и начнут жить в Ватикане с января 2024 года

ВАТИКАН, 13 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вернул функции монастыря особняку на территории Ватикана, в котором жил его предшественник Бенедикт XVI после отречения от папского престола в 2013 году. Вскоре в монастырь Матерь Церкви (Mater Ecclesiae) вернутся монахини бенедиктинского ордена, сообщила служба печати Святого престола.

"После смерти Бенедикта XVI, пожелавшего поселиться здесь и провести [в обители] последние годы своей жизни, которую он посвятил церкви и молитве, Святейший Отец Франциск постановил, чтобы монастырь Матерь Церкви вернулся к своему предназначению", - говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Понтифик призвал монахинь бенедиктинского ордена из аргентинского аббатства Святой Схоластики из провинции его родного Буэнос-Айреса. "Они великодушно приняли приглашение Святейшего Отца", - уточняется в сообщении. Шесть монахинь составят новую монашескую общину и начнут жить в Ватикане с января 2024 года.

Германский кардинал и видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Бенедикт XVI, которому в тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Прежнее здание монастыря специально отремонтировали, и Бенедикт XVI жил там со своим секретарем и несколькими монахинями, которые его обслуживали. Бенедикт XVI умер 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет.

Монастырь, расположенный в садах Ватикана, основал Папа Римский Иоанн Павел II, чтобы монашеская община могла молиться за понтифика и Римско-католическую церковь. Эта задача вначале входила в обязанности монахинь ордена Святой Клары, затем монашеские ордены менялись каждые пять лет. Монахини бенедиктинского ордена уже жили в монастыре с 2004 по 2009 год.