13 ноября, 14:24

Жительницу Калмыкии удостоили звания "Матери-героини"

Елена Бабенко воспитывает 12 детей

ЭЛИСТА, 13 ноября. /ТАСС/. Жительница Яшкульского района Калмыкии Елена Бабенко, которой президент России Владимир Путин присвоил звание "Матери-героини", воспитывает 12 детей. Она стала первой в республике женщиной, которая удостоена этого звания, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

"Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил звание "Матери-героини" нашей землячке, жительнице поселка Яшкуль Яшкульского района Калмыкии Елене Анатольевне Бабенко за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании 12 детей. Она первая женщина в республике, удостоенная этого высокого звания", - сказали в пресс-службе.

Бабенко в 1993 году окончила Элистинское педагогическое училище имени Х. Б. Канукова, по специальности - воспитатель. Две ее старшие дочери Анастасия и Светлана уже создали свои семьи, старший сын Анатолий работает машинистом, Александра и Никита - студенты, Ксения, Екатерина, Алена и сыновья Кирилл и Сергей - школьники, а самый младший сын Иван ходит в детский сад. Последние пять лет Бабенко вместе с супругом Сергеем работает в Яшкульском дорожном управлении № 2.

"Уважение и забота друг о друге - главные жизненные ориентиры для всех детей Бабенко. С малых лет им прививают трудолюбие и сплоченность: каждый ребенок занят ведением домашних дел и подсобного хозяйства. У многодетной матери хватает времени и на общественную деятельность, она является членом Совета женщин Яшкульского района", - добавили в пресс-службе.

Соответствующий указ о награждении Бабенко опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Почетное звание "Мать-героиня", вновь появившееся в наградной системе России в августе 2022 года, присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. 

Теги:
РоссияКалмыкия
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