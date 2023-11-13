13 ноября, 14:35

Решение гражданства Лиепы будет основано на выводах комиссии по гражданству Литвы

Президент страны Гитанас Науседа также призвал МВД пересмотреть список граждан Литвы, которые стали ими в порядке исключения и продолжают одновременно быть гражданами других государств

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Решение вопроса о литовском гражданстве балерины Илзе Лиепы, у которой также есть гражданство РФ, будет принято президентом Гитанасом Науседой на основе выводов комиссии по гражданству Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент примет решение после того, как к нему поступят выводы комиссии по гражданству", - говорится в сообщении.

Одновременно глава государства призвал МВД пересмотреть список граждан Литвы, которые стали ими в порядке исключения и продолжают одновременно быть гражданами других стран. "Следует оценить соответствие этих людей установкам закона о гражданстве", - отметила пресс-служба. Таких лиц насчитывается около 800 человек.

Департамент миграции при МВД Литвы направил в соответствующие инстанции запрос с просьбой оценить публичные высказывания балерины. Как отметили в департаменте, если будет установлено, что тем самым Лиепа создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении балерины литовского гражданства. Его в порядке исключения она получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сообщила, что у нее нет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина, а происходящее на Украине является противостоянием фундаментальных ценностей. 

Теги:
ЛитваРоссияНауседа, Гитанас
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