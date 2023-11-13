13 ноября, 18:52

Курчатовский институт подарил вузу в Северной Осетии лабораторию

В пресс-службе вуза также отметили, что подписание соглашения о сотрудничестве дало старт реализации актуальных проектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Физико-технический факультет Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова получил от Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" набор лабораторных комплектов по физике стоимостью 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Все началось с подписания соглашения руководства Северной Осетии с президентом НИЦ "Курчатовский институт", которое дало старт реализации в республике ряда актуальных проектов, в том числе открытие нашей лаборатории по физике. Я думаю, результат, который мы ждем от этого события, не заставит себя долго ждать", - сказал ректор СОГУ Алан Огоев.

Лаборатория состоит из наборов по механике, молекулярной физике, оптике, квантовым явлениям, электродинамике, электростатике, электролизу, а также комплектов радиоконструкторов и материалов по подготовке к ОГЭ и ГИА по физике. Это позволит открыть на базе факультета современный методический кабинет, где помимо студентов будут обучаться и школьники. Лаборатория особенно актуальна для учителей физики, которые смогут освоить здесь методику преподавания предмета с новым подходом.

Как сообщалось, Северная Осетия и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает специальные образовательные и научно-исследовательские программы в вузах Северной Осетии, программы по подготовке, повышению квалификации и стажировке кадров.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", одна из крупнейших в мире научных организаций, обладает уникальной исследовательско-технологической базой, осуществляет исследования и разработки по широкому спектру направлений - от энергетики и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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