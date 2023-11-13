13 ноября, 19:30

В центре Волгограда установили копию Знамени Победы

Ее установили в преддверии годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в годы ВОВ

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Копия Знамени Победы на 50-метровом флагштоке установлена на центральной набережной Волгограда в преддверии годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В преддверии <...> [годовщины] начала контрнаступления советских войск под Сталинградом на нижней террасе набережной у бронекатеров "БК-13" и "БК-31" на 50-метровом флагштоке водружена копия легендарного Знамени Победы", - говорится в сообщении.

Знамя Победы - официальный символ победы советского народа над немецко-фашистскими войсками в Великой Отечественной войне. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, поднятый 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине советскими воинами.

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен взяли более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса со всем его штабом. По заявлению Минобороны России, именно после Сталинградской битвы внешнеполитические позиции нацистов пошатнулись. 

Теги:
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