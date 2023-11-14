14 ноября, 05:07

В Якутске открылась выставка об Алдане - городе трудовой доблести

Экспозиция поделена на три информационных блока, в которых отражена история основания города и его становления крупным ресурсным центром республики по добыче золота

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Выставка об истории города трудовой доблести Алдана открылась в Якутске в музейном комплексе "Россия - моя история". Об этом сообщил ТАСС специалист по экспозиционно-выставочной деятельности исторического парка "Россия - моя история" в Якутске Михаил Чоросов.

"Выставка приурочена к Году педагога и наставника, объявленному в стране, и Году труда, объявленному в Якутии. Алдан в этом году отметил 100-летний юбилей. Эта выставка планировалась к проведению в течение этого года", - рассказал Чоросов.

Выставка поделена на три информационных блока, в которых отражена история основания Алдана и становления города крупным ресурсным центром республики по добыче золота. Кроме того, представлены геологические экспонаты, которые позволят посетителям окунуться в историю основания города, узнать, чем знаменит Алдан, добавили в пресс-службе парка. "Помимо тач-панелей, для посетителей подготовили витрину с видами минералов, которые добываются до сих пор в Алданском районе. Есть образец слюды - флогопит, который стал довольно важным ресурсом, помимо золота, добывавшегося в Алдане во время Великой Отечественной войны", - отметил собеседник агентства.

Над экспозицией работали представители исторического парка и Алданского историко-краеведческого музея при сотрудничестве с Институтом геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН (Якутск). Выставка разместилась в одном из залов музейного комплекса на первом этаже. Вход для посетителей свободный, экспозиция будет работать до 5 декабря.

Звание города трудовой доблести было присвоено Алдану в сентябре 2021 года.

В годы войны из Алдана, где насчитывалось 14 тыс. жителей, ушли на фронт более 11 тыс. человек. На места ушедших на фронт пришли женщины, старики и школьники. На золотых приисках и рудниках возникали фронтовые комсомольско-молодежные бригады, которые давали систематически по 1,5-2 нормы в смену. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" были награждены более 3,3 тыс. алданцев, которые работали на предприятиях Алданского района в период 1941-1945 годов. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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