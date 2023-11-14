14 ноября, 05:15

В Туве суд обязал муниципалитет установить мост для более 300 жителей отдаленных сел

По данным прокуратуры, проезд из труднодоступных сел Ырбан и Сыстыг-Хем в районный центр возможен только в зимой после открытия ледовой переправы через реку Чабаш

ТАСС, 14 ноября. Тоджинский районный суд Тувы обязал муниципалитет построить мост через реку Чабаш Тоджинского района, чтобы обеспечить более 300 человек в двух труднодоступных селах транспортной доступностью. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

"Прокуратурой Тоджинского района выявлены нарушения требований безопасности дорожного движения и транспортной безопасности в границах муниципального района. <…> Прокуратура направила в суд административный иск о признании незаконным бездействия администрации района и возложении обязанности обеспечить транспортную доступностью между селом Ырбан и районным центром Тоора-Хем путем установки моста через реку Чабаш. Тоджинским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, проезд из труднодоступных сел Ырбан и Сыстыг-Хем в районный центр возможен только в зимой после открытия ледовой переправы через реку Чабаш. "В остальное время транспортная связь между данными труднодоступными селами, где проживают свыше 300 жителей, и районным центром, отсутствует", - пояснили в ведомстве.

Тоджинский район расположен на северо-востоке Тувы в гористой местности. В районе находятся более 20 рек и озер. Основные транспортные пути лежат через мосты. 

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