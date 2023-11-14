14 ноября, 06:54
Саммит АТЭС

Bloomberg: США выдали сотням журналистов КНР визы для освещения саммита АТЭС

Агентство считает, что выдачу виз можно рассматривать как признак потепления китайско-американских отношений

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов выдали "сотни" виз китайским журналистам для освещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и в частности встречи лидеров США Джо Байдена и Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство считает, что выдачу виз можно рассматривать как признак потепления китайско-американских отношений. Вопрос о визах вызывает напряженность в отношениях обеих стран, пишет Bloomberg, вот уже несколько лет. В 2020 году Пекин и Вашингтон выслали часть журналистов, а оставшимся выдавали краткосрочные визы. В 2021 году ограничения были смягчены, и страны стали выдавать журналистам визы на год с возможностью многократного выезда и въезда. Сейчас КНР и США выдают визы журналистам по-прежнему в ограниченных масштабах, указывает агентство.

15-17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как ожидается, на его полях пройдет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также восстановление каналов связи в военной сфере между Вашингтоном и Пекином.

В новость была внесена правка (10:14 мск) - исправление в заголовке, верно - журналистов. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
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