14 ноября, 07:39

В Подмосковье с начала года зарегистрировали более 60 тыс. преступлений

Увеличилось количество преступлений в сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 60 тыс. преступлений зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Подмосковье. Это на 5,1% меньше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"За 10 месяцев 2023 года в Московской области зарегистрировано 60 036 преступлений (на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на 16,4% снизилось количество преступлений в общественных местах и на 20,2% - преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, более чем на 20%, сократилось количество разбоев, грабежей и квартирных краж.

При этом, как отметили в пресс-службе, увеличилось количество преступлений в сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков - на 5,1% и 9,9% соответственно. Также отмечается рост нарушений правил дорожного движения. "Установлен 701 факт нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 267 со смертельным исходом", - пояснили в надзорном ведомстве. 

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