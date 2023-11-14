14 ноября, 08:28

В ГД предложили перенаправить зоопаркам субсидии на поддержку цирков с животными

Поправки предлагается внести в ст. 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Деньги, которые государство тратит на поддержку цирков с животными, стоит перенаправить зоопаркам, сафари-паркам и реабилитационным центрам для животных. Такое мнение высказал руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в ходе "нулевого чтения" законопроекта о введении запрета на использование животных в цирках.

Нечаев внес эту инициативу в Госдуму в октябре вместе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым (фракция "Новые люди"). Поправки предлагается внести в ст. 15 закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и к их содержанию.

"Те деньги, которые мы сейчас тратим на поддержку в цирках животных, <…> давайте эти деньги потихонечку перенаправим на зоопарки, сафари парки, реабилитационные центры. Новых не будем закупать животных, этих [нужно] переводить", - пояснил лидер "Новых людей". 

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