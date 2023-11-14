Региональных детских омбудсменов освободили от уплаты судебных госпошлин

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий региональных уполномоченных по правам ребенка от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для защиты прав детей. Документ опубликован.

Раньше детские омбудсмены должны были выплачивать госпошлину, обращаясь с исками в защиту прав детей - они могут ходатайствовать о признании незаконными решений или действий региональных властей, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.

При этом, как отмечалось в сопроводительных материалах к закону, отсутствие льгот по уплате госпошлины может быть сдерживающим фактором для такой работы. Закон устраняет данное препятствие.

Ранее льгота уже действовала для федерального и региональных уполномоченных по правам человека, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Закон вступит в силу через месяц.