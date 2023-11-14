Georgian Airways опровергла данные о рейсах между Махачкалой и Тбилиси

Председатель совета директоров перевозчика Тамаз Гаиашвили рассказал, что в этом году такой маршрут не будет реализован

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways пока не будет осуществлять авиарейсы между Махачкалой и Тбилиси, несмотря на информацию, размещенную на сайте аэропорта столицы Дагестана. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров перевозчика Тамаз Гаиашвили.

"Пока не будет Махачкалы. В этом году не будет, следующий год под вопросом", - сказал Гаиашвили. На уточняющий вопрос, ведется ли работа по открытию авиасообщения с Махачкалой, Гаиашвили ответил, что "работа пока приостановлена".

Между тем в расписании на сайте Международного аэропорта Махачкалы указано, что Georgian Airways будет выполнять прямые рейсы в направлении Тбилиси и в обратном направлении с 23 ноября по 30 марта трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Регулярные полеты между странами осуществляют авиакомпании "Азимут", Red Wings и Georgian Airways. Грузинский национальный перевозчик осуществляет рейсы между Тбилиси и Москвой, "Азимут" совершает полеты в Грузию также из Сочи и Минеральных Вод.