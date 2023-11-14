ЕР напомнила кабмину о теме индексации пенсий работающим пенсионерам

По словам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, это не только социальная задача, но и экономическая

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на заседании палаты предложил правительству РФ вернуться к вопросу ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Хочу обратиться еще раз к правительству РФ: давайте вновь вернемся к вопросу ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Сегодня это не только социальная, но и экономическая задача", - сказал Исаев, обращаясь в сторону правительственной ложи зала заседаний, в рамках своего выступления от фракции.

По словам депутата, "пожилые люди могли бы подставить плечо и прийти в первую очередь на предприятия". "Я понимаю, что это финансово сложная и организационно сложная задача, что здесь необходимо все рассчитать и решения должны принимать мы только вместе", - резюмировал он.

Правительство РФ приняло решение приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2016 году. Это было связано с ростом дефицита пенсионного фонда. С этого момента прибавку к пенсии работающие пенсионеры получают только 1 августа, когда происходит ее перерасчет на основании уплаченных работодателем взносов за минувший год. После увольнения с работы пенсионеры начинают получать полноценную страховую пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. В начале марта 2023 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков утверждал, что обсуждение вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам не снимается с повестки кабмина.