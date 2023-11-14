У посольства России в Минске открыли памятник Александру Невскому

В церемонии приняли участие, в частности, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента РФ Владимир Мединский, патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Открытие памятника святому благоверному князю Александру Невскому состоялось в Минске. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия монумента, установленного у посольства России, приняли участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, представители общественных организаций, объединений соотечественников, студенты.

Реализация проекта по созданию монумента, идею установки которого поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, началась в 2022 году посольством России при поддержке Белорусского экзархата и Мингорисполкома, который и определил место для памятника. Средства на сооружение монумента предоставили спонсоры из числа представителей бизнеса.

Святой воин

Князь Александр Ярославич, прозванный летописцами Невским после победы в 1240 году над шведским войском в районе впадения в Неву реки Ижоры, родился в Переяславле (ныне Переславль-Залесский Ярославской области). Княжил в Новгороде, носил титулы великого князя Киевского и великого князя Владимирского. В 1242 году новгородские и суздальские полки под предводительством Александра разгромили войско Ливонского рыцарского ордена, что позволило обезопасить западные границы русских земель от вторжений крестоносцев. Позднее руководимые Невским войска нанесли несколько поражений литовским отрядам.

По мнению ряда историков, князь был отравлен во время продолжительных переговоров в Орде. Он умер 14 ноября 1263 года по пути во Владимир, приняв перед смертью монашеский постриг с именем Алексей. Почитание князя не только как выдающегося государственного деятеля, но и святого началось практически сразу после его смерти, его первое житие было написано современником - монахом Богородице-Рождественского монастыря в 1260-1280-х годах. Общерусская канонизация Александра Невского состоялась на Московском соборе 1547 году.

В России установлено более 20 памятников Александру Невскому, в том числе в Переславле-Залесском, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Курске, Петрозаводске, Волгограде, Калининграде. В Витебске в 2016 году был установлен монумент, изображающий князя с супругой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной, и сыном. В Белоруссии действуют более трех десятков храмов и часовен в честь святого.