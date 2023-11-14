14 ноября, 12:09

Эксперименты с рождением детей в изоляции планируются после проекта SIRIUS

Премьер-министр Космического государства Асгардия Лена де Винне заявила, что одна из главных миссий страны - рождение человеческого ребенка в космосе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Исследования в рамках международного проекта SIRIUS, моделирующего полет на Луну, включают исследования в области женского здоровья, поэтому следующим шагом будут эксперименты по зачатию и рождению ребенка в изоляции. Об этом сообщила в приветственном слове премьер-министр Космического государства Асгардия Лена де Винне.

Космическое государство Асгардия объявило о себе в октябре 2016 года, жителям Земли было предложено зарегистрироваться для получения гражданства. Уже спустя три года количество асгардианцев превысило 1 миллион человек, а более 18 тыс. человек стали официальными резидентами. Цель проекта - создание государства в открытом космосе.

"Одна из главных миссий Асгардии - рождение человеческого ребенка в космосе. Исследования в рамках проекта SIRIUS направлены, в том числе, на исследования в области женского здоровья. <...> Следующим этапом после окончания проекта SIRIUS Асгардия планирует изоляционные исследования для семейных пар, в ходе которого будет произведено зачатие и рождение ребенка", - сказала она.

Она добавила, что в эксперименте SIRIUS, стартующем 14 ноября, участвует врач экипажа Ксения Орлова, резидент государства Асгардия, которая принимает участие в наших исследованиях в области женского здоровья.

Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") - международный проект, который реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе ИМБП РАН.

Его организаторами выступают ИМБП и NASA Human Research Program при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран. Проект SIRIUS предусматривает серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток, а в 2018-2019 годах эксперимент длился четыре месяца. 

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