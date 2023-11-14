В Арктических Дельфийских играх примут участие сборные из 34 регионов

Всего ожидается участие около 600 человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборные из других стран и 34 субъектов России примут участие во вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. Об этом заявил директор Международного Дельфийского комитета, член комиссии России по делам ЮНЕСКО Владимир Понявин.

"Состав участников: приедут сборные из 34 субъектов России и [других] стран. Общее количество участников, для нас это является небольшим форматом, где-то 600 человек, но для арктической составляющей это огромное мероприятие. Потому что мы четко знаем, что таких мероприятий, которые проводятся в Арктической зоне, одно-два всего, - сказал он.

В первых таких играх в Сыктывкаре в 2022 году также принимали участие около 600 человек.

Как сообщил руководитель Республики Коми Владимир Уйба, регион готов стать постоянной площадкой проведения Арктических Дельфийских игр. "Игры стали еще одной возможностью знакомства очень большого количества людей с нашей республикой и возможностями, которые открываются здесь для активной творческой молодежи. Коми вносит и свой вклад в миссию проекта - это объединять одаренных молодых россиян и открывать в стране новые таланты. Мы готовы, если так сложится судьба, стать постоянной площадкой, будем этому очень рады, хотя понимаем, что кроме нас есть еще много арктических регионов, которые тоже хотят присоединиться и принимать на своей территории Дельфийские игры", - ответил руководитель республики.

Из новшеств предстоящих игр он отметил, что состязания приобретут еще больше красок и настроения. "Сами игры, особенно их открытие и закрытие будут еще более зрелищными и запоминающимися", - сказал глава республики.

Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры пройдут в Республике Коми с 20 по 24 ноября 2023 года. Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа включает соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.