Премьер Литвы считает, что есть основания для лишения Илзе Лиепы литовского гражданства

Ингрида Шимоните заявила, что человек, который получил паспорт республики не по праву рождения, а в силу других причин, не должен выражать мысли, которые идут вразрез с официальной линией государства

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Основания для лишения балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, полученного в порядке исключения, имеются. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Человек, который получил паспорт Литвы не по праву рождения, а в силу других причин, не должен выражать мысли, которые идут вразрез не только с официальной линией государства, но и с отношением всего общества к тому, что происходит на Украине, - сказала Шимоните. - Поэтому у ответственных инстанций есть основания рассмотреть вопрос [о лишении Лиепы гражданства]".

Департамент миграции при МВД Литвы направил в соответствующие инстанции запрос с просьбой оценить публичные высказывания балерины. Как отметили в департаменте, если будет установлено, что тем самым Лиепа создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, он обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении балерины литовского гражданства. Его в порядке исключения она получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ Лиепа сообщила, что у нее нет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина, а происходящее на Украине является противостоянием фундаментальных ценностей.