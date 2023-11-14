Санкт-Петербургское отделение РАН будет сотрудничать с КНР в области физики и медицины

Целью соглашения о партнерстве является систематизация взаимодействия научных организаций, а также обмен академическими материалами, публикациями и результатами исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское отделение Российской Академии Наук (СПбО РАН) будет сотрудничать в области физики и медицины с Шанхайским отделением Китайской Академии Наук. Об этом рассказал ТАСС ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель СПбО РАН Андрей Рудской отметив, что стороны уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Это мой первый зарубежный визит в качестве председателя Петербургского отделения РАН, и не случайно мы выбрали Шанхай. Это говорит о нашем приоритете развития международных отношений, о том, с кем мы должны работать тесно и по-братски. Нам есть что предложить - научные учреждения СПбО РАН демонстрируют большой исследовательский потенциал в таких областях как физика, химия, медицина, биология, физиология, фармакология, математика, механика, информатика, материаловедение, телекоммуникация, экология", - отметил Андрей Рудской.

Целью соглашения, которое подписали Рудской и директор Шанхайского отделения КАН Ху Цзиньбо, является систематизация взаимодействия научных организаций, а также обмен академическими материалами, публикациями и результатами исследований. Не исключены также и совместные научные исследования, открытие российско-китайских лабораторий и исследовательских центров. Стороны договорились изучить возможности для повышения эффективности внедрения высоких технологий в промышленность.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводят международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.