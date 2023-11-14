Под Новгородом в 2024 году откроют две гостиницы и кемпинг

Объекты появятся в Солецком муниципальном округе,

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Две гостиницы, кафе и кемпинг появятся в Солецком муниципальном округе Новгородской области в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам очередного заседания правительства области.

"В следующем году в Сольцах откроются две гостиницы, кафе на 30 мест и кемпинг. К 2025 году Солецкий округ в сфере гостеприимства получит дополнительные 48 койко-мест и общий объем инвестиций 38 млн рублей. При поддержке [туристического центра] "Русь Новгородская" в этом году в Сольцах появился туристический маршрут с аудиогидом", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, для удобства гостей города в здании центральной библиотеки создан туристско-информационный центр. В самых востребованных туристами местах установлена навигация, туалетные модули, проведены работы по оформлению входных групп парков Выбити и Горки.

"Мы начали формировать реестр объектов нематериального этнокультурного наследия. В следующем году планируем включить изготовление солецкой глиняной игрушки в региональный и федеральный реестры. Также мы договорились о подготовке заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив по развитию детской студии народного художественного промысла", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства региона Елену Кирилову.

Как отметил губернатор Андрей Никитин, за последние несколько лет районный центр - город Сольцы - заметно преобразился. В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды завершено благоустройство сквера на ул. Луначарского. Скоро начнутся работы по благоустройству Ильинского парка. В рамках проектов инициативного бюджетирования в этом году реализованы шесть проектов благоустройства.

В Сольцах преобразился парк семейного отдыха "Авиатор", появились зоны отдыха в населенных пунктах Вшели, Каменка и Невское. Вскоре завершатся работы по созданию общественных территорий еще в двух местах.