Код авиационной опасности на вулкане Ключевская сопка снизили до минимального

В настоящее время его активность не угрожает авиаперевозкам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Код авиационной опасности на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае снижен до зеленого. Его активность не угрожает воздушным перевозкам, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана. Авиационный цветовой код вулкана - зеленый", - пояснили там.

Во время извержения вулкану Ключевская сопка был присвоен самый высокий код авиационной опасности - красный. Его активность была опасной для работы двигателей низколетящих самолетов.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Его последнее извержение началось в июне 2023 года, в результате таяния ледников на вулкане на дорогу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск сошел сель. В 2024 году этот участок трассы будет капитально отремонтирован.