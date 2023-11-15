Эвакуированная из Газы россиянка рассказала о незахороненных телах на улицах Рафаха

По ее словам, среди погибших есть и дети

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Татьяна, выбравшаяся из зоны палестино-израильского конфликта и эвакуированная в Москву спецбортом МЧС РФ, рассказала ТАСС о телах убитых на улицах Рафаха в секторе Газа, которых некому хоронить.

"Человеческие тела просто валяются, [погибшие] дети маленькие... Ну кто хоронить их будет?" - рассказала она об обстановке в палестинском Рафахе. По ее словам, в этом городе она жила вместе с мужем, владела салоном красоты. На третий день после начала боевых действий ее дом был разрушен при бомбардировке. Воды и еды в городе не было, и они с супругом решили спасаться. Они доехали до КПП на границе с Египтом и ждали там, пока их пропустят.

В России она планирует сначала отдохнуть. "Потом в чувство приду, потом, может, салон себе открою", - поделилась планами собеседница агентства.

Шаттах Махмуд Саид, еще один россиянин, эвакуированный спецбортом МЧС, рассказал, что его семья спаслась чудом. "Это не война, это бойня. Думали, что не спасемся. Спасибо России, что не бросили", - рассказал он журналистам. Не всем удалось уехать с родственниками. Один мужчина, представившийся врачом, рассказал, что не по своей вине оставил их в Газе. "Мне тяжело, я оставил там своих родных, братьев, сестер. Я не знаю, что с ними, потому что бомбят везде. Говорят, это точный удар. Это не точный удар, дети умирают. Надо остановиться, люди же погибают", - сказал он.

Родственники одной из прибывших семей живут в Челябинске. Прежде чем поехать к ним, эвакуированные решили некоторое время провести в пункте временного размещения в подмосковном Волоколамске. Некоторым прибывшим придется задержаться там же до восстановления документов. Кому-то, как двум эвакуированным беременным, нужно наблюдение врача.

В ночь на среду самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находились 98 эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.