Lesta Games заявила, что "Мир танков" не имеет отношения к спонсированию фонда Зеленского

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания Lesta Games, оперирующая проектом "Мир танков", не имеет отношения к платежам в игре World of Tanks. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, платежи пользователей игры "Мир танков" не нарушают российское законодательство, а все деньги и ресурсы используются только для разработки и оперирования текущими и новыми продуктами.

Европейская компания Wargaming, управляющая ушедшей из России игрой World of Tanks, в начале недели сообщила, что в рамках кампании WargamingUnited на площадках компании было собрано более $1 млн для Украины. Деньги будут переданы компании United24, созданной по инициативе президента страны Владимира Зеленского.

"Мы не имеем отношения к другим играм и проектам схожей тематики. Можем заверить наших игроков, что платежи в "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz абсолютно безопасны и не нарушают законодательства РФ и Белоруссии. А все деньги и ресурсы мы используем только для разработки и оперирования текущими и новыми продуктами и сохранения и развития отечественной игровой отрасли", - сообщили в пресс-службе группы компаний Lesta Games в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со сбором средств компанией Wargaming.

В свою очередь один из первых разработчиков, создатель идеи "Мира танков", соучредитель Организации развития видеоигровой индустрии Вячеслав Макаров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что после состоявшегося в прошлом году разделения уже можно отметить разницу между играми компаний.

"Из всего, наблюдаемого нами, очевидно, что Lesta независима от Wargaming. Действия Wargaming при наличии связей между Lesta и Wargaming подставляют Lesta под значительный удар. Wargaming это делает решительно, даже не пытаясь как-то смягчить ущерб. Это значит, что Wargaming все равно, что произойдет с Lesta", - отметил Макаров.

Политика и авторское слово

Директор 1C Game Studios Альберт Жильцов заявил, что он против проникновения политики в игры, однако игры - авторские продукты, которые так или иначе содержат точку зрения создателя. Он отметил, что если игры станут инструментом пропаганды, то потеряется еще один способ контакта между людьми.

"Если автор искренен в своих убеждениях, мы не можем и не должны ограничивать автора, если он не нарушает законов той территории, на которой занимается творчеством. <...> С точки зрения компании Wargaming, это [кампанию по сбору средств для Украины] делал отдел маркетинга, это пиар-акция, не связанная с разработкой. Вот если бы они в свой продукт добавили что-то, например технику специфическую, это бы я смог рассмотреть, как авторскую позицию, у этого бы было объяснение, а здесь никакого объяснения я не вижу. Я только могу предположить, что компания преследует какие-то цели, не связанные ни с игровыми продуктами, ни с играми, а связанные с бизнесом", - сказал Жильцов.

Он также подтвердил, что оператор "Мира танков" не имеет никакой связи с Wargaming и "все деньги остаются в России".

Генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев также отметил, что не следует соотносить деятельность Lesta Games с деятельностью других компаний, преследующих собственные цели.

"Мы давно работаем с Lesta Games и также можем гарантировать безопасность их контента и проведения внутриигровых платежей. И в этом мы солидарны со всеми участниками рынка", - отметил Михеев.

Сборы для Украины

В апреле прошлого года компания Wargaming, известная разработкой компьютерной онлайн-игры World of Tanks, объявила об уходе с белорусского и российского рынков. С 31 марта компания передала связанный с онлайн-играми бизнес в этих странах местному менеджменту компании Lesta Games.

13 октября 2022 года World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz поменяли на территории РФ и Белоруссии названия на "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно.