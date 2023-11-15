15 ноября, 06:25

В Омской области зафиксировали первый за 19 лет случай смерти человека от бешенства

Пострадавший не обращался за медицинской помощью после укуса собаки

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Первый с 2004 года случай гибели человека от бешенства зарегистрирован в Омской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Число очагов заболевания у животных в этом году в регионе выросло почти в шесть раз.

"В ноябре в Колосовском районе зарегистрирован случай заболевания людей бешенством, закончившийся летальным исходом. Пострадавший был укушен собакой 10 октября, за медицинской помощью не обращался. Бригадой скорой медицинской помощи 31 октября он был доставлен в лечебно-профилактическую организацию, начат курс антирабических прививок, однако в связи с поздним обращением антирабическое лечение эффекта не имело. Последний раз в Омской области случай заражения человека бешенством был зарегистрирован в 2004 году в Крутинском районе", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что в случае укуса человека собакой ее обязательно нужно изолировать, чтобы за ней в течение 10 дней наблюдали ветеринары - это позволит определить, заражено ли животное бешенством. Пострадавший должен сразу обратиться к врачам для получения курса антирабических прививок, что поможет избежать инфицирования неизлечимой болезнью, которая всегда приводит к гибели. По данным федерального Роспотребнадзора, в 2022 году в России было зарегистрировано лишь два случая заражения человека бешенством.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области, в этом году в регионе зарегистрировано уже 28 очагов этого заболевания, за весь 2022 год было выявлено лишь пять таких случаев. Ранее в региональном ГУ ветеринарии ТАСС сообщили, что в связи с ростом заболеваемости региональные власти обратились в Минсельхоз РФ с просьбой вдвое увеличить количество выделяемых региону доз вакцины от бешенства, которую добавляют в корм и разбрасывают в местах обитания диких животных - основного источника заражения.

Бешенство - особо опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%. 

Теги:
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