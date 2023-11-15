СК проведет проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии

По данным ведомства, на кладбище Кавиланнуми в городе Сало неизвестные осквернили захоронение советских солдат

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве указали, что на кладбище Кавиланнуми в городе Сало неизвестные осквернили захоронение советских солдат.

"В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в Министерстве иностранных дел РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.