15 ноября, 07:11

СК проведет проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии

По данным ведомства, на кладбище Кавиланнуми в городе Сало неизвестные осквернили захоронение советских солдат

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве указали, что на кладбище Кавиланнуми в городе Сало неизвестные осквернили захоронение советских солдат.

"В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в Министерстве иностранных дел РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичФинляндияРоссия
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