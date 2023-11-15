Более 1,4 тыс. участников "Московского долголетия" занимаются боевыми искусствами

Для старшего поколения проводятся тренировки по шести видам боевых искусств, таким как бокс, капоэйра, карате, ушу, тайцзи и тхэквондо

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. жителей столицы старшего поколения присоединились к тренировкам по шести видам боевых искусств, которые проводятся по проекту "Московское долголетие". Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"В проекте "Московское долголетие" проводятся тренировки по шести видам боевых искусств, таким как бокс, капоэйра, карате, ушу, тайцзи и тхэквондо. Каждый из них имеет уникальные техники и методы обучения, но все они направлены на развитие физических и ментальных возможностей человека, помогая достичь гармонии между разумом и телом. Занятия, адаптированные для представителей старшего поколения, посещают более 1,4 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярные тренировки карате позволяют развить чувство баланса, что служит профилактикой падений и травм, а плавное исполнение движений улучшает психоэмоциональное состояние. Также участники проекта могут начать заниматься тайцзи и ушу. "Движения из китайских боевых искусств используются во многих оздоровительных комплексах. В основе занятий - концентрация на своем теле и плавность движений, что отлично подходит для людей старшего поколения", - отметили на сайте. Записаться на занятия можно на портале мэра Москвы.