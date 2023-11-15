15 ноября, 09:00

FT: ИИ-модели Google удалось превзойти нынешнюю систему прогнозирования погоды

Модель GraphCast оказалась точнее ECMWF в 90% случаев

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Модель GraphCast на основе искусственного интеллекта (ИИ), представленная компанией Google, впервые превзошла по точности и скорости прогнозирования погоды систему, используемую Европейским центром среднесрочных прогнозов (ECMWF). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на создателей модели.

По данным издания, она была точнее системы ECMWF в 90% случаев. Обе программы работали с 1 380 показателями, включая температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность на разных уровнях атмосферы.

ИИ оказался более точным в среднесрочном прогнозировании погоды на 3-10 дней. Речь идет, в частности, об успешном прогнозировании в сентябре движения урагана "Ли" в Северной Атлантике.

"GraphCast верно спрогнозировал, что ураган доберется до [канадской] провинции Новая Шотландия, и сделал это за девять дней до удара стихии. Нынешние методы позволили бы предупредить об этом за шесть дней", - приводит газета слова Реми Лама, одного из авторов модели.

Разработчики GraphCast заявили, что их продукт может "вывести на новый уровень прогнозирование погоды". Кроме того, использование этой системы будет более энергоэффективным. 

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