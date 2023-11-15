Сыну главы Чечни вручили орден "За служение религии Ислам" I степени

Адаму Кадырову передали награду в ходе международной научно-практической конференции в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Сын главы Чечни Адам Кадыров удостоен ордена "За служение религии Ислам" I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени. Награду передал муфтий ЧР Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа", - написал Дудаев.

По его словам, награду передали в ходе международной научно-практической конференции, которая открылась в среду в Грозном. "Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей", - добавил Дудаев.

С конца октября 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", а также вторую по значимости награду в Татарстане - орден "Дуслык". 5 ноября стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.