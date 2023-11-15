15 ноября, 10:25

На Всероссийском конкурсе "Библиотекарь года" победила Анна Гурчева из Хакасии

Всего в финал вышли 25 участников из библиотек и 18 студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей X Всероссийского конкурса "Библиотекарь года" прошла в Российской национальной библиотеке в рамках Всероссийского форума публичных библиотек. В основной номинации победу одержала ведущий методист Саяногорской централизованной библиотечной системы из Республики Хакасия Анна Гурчева.

"Конкурс трансформируется и совершенствуется, возрастает его популярность в профессиональной среде", - отметила в приветственном слове статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

Этот смотр направлен на выявление лидеров библиотечной сферы и поощрение молодых специалистов, продвижение лучших библиотечно-информационных проектов и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание россиян. В 2023 году на награды конкурса претендовали 284 участника из 67 регионов РФ. В финал вышли 25 участников из библиотек и 18 студентов.

Лучшим молодым библиотекарем года названа сотрудница Библиотеки городских историй Муниципальной информационно-библиотечной системы города Кемерово Ирина Максименко.

В номинации для студентов высших учебных заведений "Библиотека будущего - взгляд молодых" победила студентка библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского института культуры Мария Валуева. Награду в номинации для студентов учреждений среднего профессионального образования "Мой выбор - библиотека!" получила студентка Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий Анастасия Чистякова.

Учредителем профессионального конкурса выступило Министерство культуры РФ, организатором - Российская национальная библиотека, соорганизатором - Санкт-Петербургский институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации. 

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