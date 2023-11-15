15 ноября, 12:00

Российские художники-акварелисты впервые провели серию мастер-классов для коллег в Индии

Занятия прошли под руководством группы педагогов из Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Группа преподавателей из Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки провела серию мастер-классов по акварельной живописи для индийских художников. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Индии Юлия Аряева, всего с 8 по 15 ноября российские художники провели три занятия для местных коллег.

"Российские художники провели два занятия по акварели для студентов отделения живописи Делийского колледжа искусств, а также мастер-класс по созданию портрета и натюрморта для художников-профессионалов, который прошел на лужайке Национальной Галереи современного искусства. Подобная серия занятий прошла впервые", - рассказала Аряева.

Она добавила, что многие индийские участники мероприятий отмечали, что шанс встретиться с российскими мастерами представляется им уникальным и многие мечтают учиться живописи в России.

"В занятиях в Делийском колледже искусств приняли участие порядка 80 человек. А в Национальной Галерее современного искусства - 30 человек, но все они прошли серьезный отбор", - указала собеседница агентства.

Посольство России в Индии совместно с Национальной галереей современного искусства планирует несколько подобных программ в 2024 году. В их числе мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения русского художника и философа Николая Рериха и 120-летию его сына, также известного художника Святослава Рериха. 

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