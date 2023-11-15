Воронежская область намерена помочь брошенной родственниками в Мексике пенсионерке

Женщину предлагают поселить в региональном пансионате

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. В Воронежской области намерены помочь пенсионерке, которую бросила в Мексике уехавшая в США семья, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

"Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж. После чего ее поселят в один из пансионатов Воронежской области", - сказал он.

Министерство социальной защиты Воронежской области в курсе о попавшей в тяжелую ситуацию женщине, его специалисты занимаются решением проблемы.

Ранее в СМИ сообщалось, что 73-летняя Валентина Котова осталась в Мексике одна, так как ее семья уехала в США, к решению проблемы подключились представители МИД. Кроме этого, у женщины проблемы со здоровьем, она не может ходить, поэтому передвигается на коляске. По предварительным данным, женщина решила вернуться жить в Воронеж.