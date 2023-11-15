15 ноября, 12:48

Финансирование вузов ЛНР в 2023 году выросло почти до 5 млрд рублей

По данным вице-премьера региона Светланы Малаховой, в вузах и колледжах республики обучаются около 45 тыс. студентов

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Финансирование вузов ЛНР после их перехода в федеральную собственность выросло и с апреля по декабрь 2023 года составило почти 5 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер ЛНР Светлана Малахова на совещании с ректорами вузов новых территорий, прошедшем в Ростове-на-Дону.

"С переходом вузов республики в федеральную собственность объемы их финансирования увеличились и составили в период с апреля по декабрь 2023 года почти 5 млрд рублей", - цитирует Малахову пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.

По словам Малаховой, в этом учебном году в вузах и колледжах ЛНР обучаются около 45 тыс. студентов, в образовательной системе республики работают более 2,3 тыс. научно-педагогических работников, из которых почти 1,2 тыс. - с ученой степенью. "Кроме того, в 2023-2024 учебном году в Луганском государственном медуниверситете внедрена новая учебная программа "Обучение служением", разработанная по инициативе президента Российской Федерации. Начата реализация двух траекторий: дисциплина медицинская реабилитация, дисциплина фармацевтическое консультирование", - рассказала Малахова.

По ее словам, в рамках социально-экономической программы ЛНР учредители вузов республики поставят новое лабораторное оборудование в высшие учебные заведения региона. "В Луганском государственном университете имени Владимира Даля уже открыто четыре учебных лаборатории: "Педагогика", "Физика", "Химия", "Математика и информационные технологии". Ведется работа по созданию инжинирингового центра по направлениям: материаловедение, приборостроение, транспортные технологии", - сообщила Малахова.

Вице-премьер ЛНР рассказала, что Донбасский государственный технический университет получил три учебные лаборатории по химии, физике, математике и информационным технологиям, до конца года на его базе создадут инжиниринговый центр станкоинструментального обеспечения машиностроительного производства. При этом в Луганский государственный педагогический университет уже поставили семь учебных лабораторий по химии, биологии и педагогике. 

Теги:
РоссияРостовская областьЛНР
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