В Черниговской области переименовали более 90 топонимов, включая улицу Пушкина

Ей дали название в честь украинского композитора времен Российской Империи Николая Леонтовича

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 90 названий улиц, переулков и других топонимов изменили в городе Прилуки Черниговской области Украины, включая названные в честь русских поэтов и писателей Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Ивана Тургенева. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

В соответствии с приведенным списком, улица Пушкина была переименована в честь украинского композитора времен Российской Империи Николая Леонтовича, улицу Лермонтова назвали улицей Ивана Сирко, кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке, а улица Тургенева получила название улица Миролюбивая. Улица Русская и переулок Русский были переименованы в Вербные.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.