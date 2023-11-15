15 ноября, 14:19

Большинство липецких центров занятости за два года пилотного проекта совместили с МФЦ

В обновленных центрах жители могут получить более 500 государственных услуг

ЛИПЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Большинство центров занятости Липецкой области, а именно 16 из 20, за два года участия в общероссийском пилотном проекте совместили с МФЦ "Мои документы". Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов после открытия в регионе трех обновленных карьерных центров, состоявшегося в режиме телемоста с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

"Пилотный проект по модернизации центров занятости ведется в регионе с 2021 года и за два года обновлены 16 из 20 центров, их объединили с офисами "Мои документы", - сказал Артамонов. В обновленных центрах граждане могут получить более 500 государственных услуг в одном месте. "Мы видим совсем другой уровень обслуживания и предоставления госуслуг, карьерные центры интересны и работодателям", - подчеркнул Артамонов.

В пресс-службе правительства региона сказали, что во время телемоста с координационным центром правительства РФ в рамках международной выставки-форума "Россия" открылись обновленные карьерные центры в Волово, Льве Толстом и Чаплыгине. "Липецкая область в числе 17 регионов РФ вошла в первый этап пилотного проекта модернизации службы занятости, до конца года здесь откроются еще четыре карьерных центра - в Добринке, Лебедяни, Усмани и Становом", - отметили в пресс-службе.

Новые карьерные центры оказывают полный комплекс услуг, включая информацию по вакансиям, данные по профобучению и мерам поддержки. "Клиенты могут пройти анкетирование, чтобы выявить свои истинные потребности, тренинги по саморазвитию, также полностью поменялась работа с работодателями - за каждым из них теперь закреплен персональный менеджер", - заметили в пресс-службе. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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