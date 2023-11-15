МЧС России помогает эвакуировать из сектора Газа граждан Белоруссии

Их направят в Москву бортом ведомства

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МЧС России оказывает помощь в эвакуации из сектора Газа граждан Белоруссии, бортом ведомства они будут направлены в Москву. Об этом сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

"Мы наших забираем, белорусам помогаем забирать своих. Потому что у нас уже механизм отработан, мы им подскажем, как правильнее все сделать, чтобы было оперативно. И потом мы выезжаем одной колонной вместе с белорусами. Они едут в наш отель размещаться, где у меня находится оперативный штаб. Там мы им оказываем помощь силами наших специалистов", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Мартынов отметил, что в настоящее время в оперативном штабе МЧС России находится группа специалистов по разным направлениям: медики, психологи, специалисты по фильтрации, эпидемиологи из Минздрава. "Соответственно, когда белорусы приедут, мы их будем полностью "пропускать" через свой штаб, через своих специалистов, будем оказывать им и медицинскую помощь, и психологическую", - рассказал он, отметив, что эвакуированные из сектора Газы граждане Белоруссии получат такой же спектр услуг, как и россияне.

"После этого они размещаются в том же самом отеле, где и мы, где наши граждане И потом нашими бортами МЧС будем их направлять в Москву", - добавил советник главы МЧС РФ. По его словам, 15 ноября в списке на эвакуацию из сектора Газа значатся 48 граждан Белоруссии.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что РФ готова оказать помощь в эвакуации граждан стран СНГ, пожелавших покинуть сектор Газа.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, эвакуация порядка 100 российских граждан через "Рафах" ожидается в среду.