15 ноября, 16:00

Названы первые победители премии "Врач с большой буквы" в 2023 году

Награды получили четыре акушера-гинеколога и два неонатолога из Тверской области

ТВЕРЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Вручение ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы" началось в Твери, награды получили четыре акушера-гинеколога и два неонатолога из Тверской области. До конца года церемонии награждения пройдут во всех 13 регионах, врачи из которых стали лауреатами премии, сообщила пресс-служба компании "Альфастрахование - ОМС", являющейся учредителем премии.

"Лауреатами премии стали акушер-гинеколог Наталья Павленко и неонатолог Елена Близнецова из областного клинического перинатального центра, акушер-гинеколог областного родильного дома Олег Бильченко, неонатолог Екатерина Панченко и акушер-гинеколог Татьяна Биберина из родильного дома №5, акушер-гинеколог Ржевского родильного дома Елена Ефремова", - сообщила пресс-служба.

При выборе победителей оценивались, в частности, число успешно принятых родов, отсутствие послеродовых осложнений, положительные отзывы рожениц.

Лауреатами премии станут 118 специалистов из роддомов и перинатальных центров Тверской, Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского края, Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Главной наградой для лауреатов станет обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова и Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Эксперты в области акушерства, гинекологии и неонатологии в режиме онлайн разберут совместно с победителями значимые темы и сложные клинические случаи. Лучшие из лауреатов, которых определят главные акушеры и неонатологи регионов, пройдут очное двухнедельное обучение в Центре им. Кулакова.

"Этой наградой мы вносим вклад в профессиональное развитие и повышение квалификации врачей - тех, чьи руки дарят самое ценное - жизнь. Именно от них зависит не только качество и эффективность медицины, но и здоровье новых поколений", - подчеркивает генеральный директор компании "Альфастрахование - ОМС" Андрей Рыжаков, его цитирует пресс-служба.

О премии

Премия "Врач с большой буквы" вручается с 2020 года и каждый год посвящается одному из направлений медицины. В 2020 году премию присуждали за помощь пациентам с COVID-19, в 2021 году отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию после COVID-19, в 2022-м наградили лучших кардиологов и кардиохирургов. В этом году жюри отмечает лучших акушеров-гинекологов и неонатологов, врачей отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Конкурс проводится при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения, говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
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