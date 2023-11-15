15 ноября, 19:06

Более 6 млн рублей получат 23 победителя грантового конкурса "Росмолодежь. Гранты"

Всего в 2023 году на конкурс заявились 135 участников

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Итоги грантового конкурса молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты" подвели в Кирове. 23 победителя получат более 6 млн рублей на реализацию своих проектов, рассказал ТАСС председатель "Российского союза молодежи" Павел Красноруцкий в ходе закрытия всероссийского форума "Пространство развития" в Кирове.

"[Объем грантового фонда в этом году составил] более 6 млн рублей. [Такая значительная сумма] впервые. С каждым годом уровень участников растет, и это не может не радовать. Проекты [победителей] абсолютно приземленные, они про то, что можно сделать у себя в поселке, районе, городе, регионе. Там нет глобальных мероприятий, но это актуально и важно для молодежи, которая живет на местах", - сказал Красноруцкий.

В 2023 году на конкурс "Росмолодежь. Гранты" подали 135 заявок. Участники претендовали на поддержку в размере до 500 тыс. рублей для реализации социальной инициативы. Среди победителей - Александр Комаров из Калужской области с просветительским проектом "Таруса. Погружение", Ольга Ягнина из Донецкой Народной Республики с профориентационным проектом для старшеклассников "Твой выбор", Никита Леухин из Пермского края с проектом "Школа звукорежиссуры "Делай дилэй", представительницы Костромской области Анна Пухова и Анна Федорова с проектами "Профольклор" и "Твори и зажигай" - молодежный фестиваль авторского творчества" и другие.

Всероссийский форум "Пространство развития" проводится общественной организацией "Российский союз молодежи" при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, а также правительства Кировской области. Цель форума - вовлечение молодежи в практику реализации социальных инициатив в малых городах и поселениях России с последующим созданием молодежных объединений. В 2023 году форум собрал 500 участников федеральной программы из 46 регионов России. Участники посетили образовательные мероприятия, встречи и панельные дискуссии с экспертами в сфере социокультурного проектирования развития малых поселений, аналитические сессии, выставку-ярмарку лучших практик работы с молодежью и культурно-досуговые мероприятия. 

Теги:
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