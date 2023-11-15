15 ноября, 19:18
Палестино-израильский конфликт

Госпиталь в Эль-Арише примет из Газы 25 раненых и больных раком

Египетский министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар ранее заявил, что страна готова принять любое количество раненых и тяжелобольных палестинцев из сектора Газа

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Госпиталь египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, в ближайшие часы примет 25 больных раком и раненых, переправленных из сектора Газа через пограничный переход "Рафах". Об этом сообщил телеканал Extra news.

По его информации, в настоящее время на контрольно-пропускном пункте "Рафах" идет прием 25 палестинцев с онкологическими заболеваниями и ранениями, которые будут сразу же доставлены в госпиталь Эль-Ариша. Вместе с ними границу Газы с Египтом перейдут 12 сопровождающих их лиц.

Некоторое время назад египетский министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар заявил, что Египет готов принять любое количество раненых и тяжелобольных палестинцев из сектора Газа. Он сообщил, что для их лечения определено 37 больниц, в которых выделено 1,5 тыс. коек. По словам Абдель Гаффара, для доставки раненых и тяжелобольных от "Рафаха" до госпиталей подготовлено 150 машин скорой помощи.

Министр также отметил, что управление скорой помощи Минздрава подготовило 35 специальных реанимационных машин с современным оборудованием и инкубаторами для новорожденных. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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