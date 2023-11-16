Исследование выявило наиболее частые причины неблагополучия семей в России

Согласно результатам экспресс-исследования аппарата уполномоченного по правам ребенка, причинами такой ситуации являются злоупотребление алкоголем и тяжелое материальное положение

КИРОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Систематическое злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также сложное финансовое положение являются наиболее частыми причинами неблагополучия семей в России. Такие данные показало экспресс-исследование аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ходе всероссийского форума "Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье".

"59% семей, состоящих на учете в сельской местности, находятся в трудной жизненной ситуации. 55% семей, состоящих на учете в городской местности, находятся в социально опасном положении. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наиболее характерной причиной является тяжелое материальное положение - оно встречается в 41% случаев. Наиболее частая причина неблагополучия семей, находящихся в социально опасном положении, - систематическое злоупотребление родителями алкоголем или употребление наркотиков, данное обстоятельство встречается более чем в четверти случаев", - привела Мария Львова-Белова результаты исследования.

Она отметила, что экспресс-исследование положения семей, состоящих на учете в органах системы профилактики, было инициировано аппаратом уполномоченного по правам ребенка. Исследование охватило свыше 6 тыс. семей в нескольких регионах России. В настоящее время получены предварительные результаты, их еще предстоит проанализировать.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что в России есть проблема игнорирования необходимости помощи родителями с алкогольной зависимостью и наркозависимостью. "Эта тема была довольно долгое время табуированной, но большинство детей у нас находится в учреждениях именно по этой причине, - сказала омбудсмен. - Если мы не научимся с ней работать, мы не сможем с вами справиться с ситуацией".

Детский омбудсмен считает, что для совершенствования системы профилактики социального сиротства федеральные и региональные органы власти должны выработать единые подходы и практики в сфере опеки и попечительства и помощи семьям в кризисной ситуации. В свою очередь аппарат уполномоченного составил свод мер помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. В него вошли 123 существующие меры.

15 и 16 ноября в Кирове проходит Всероссийский форум "Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье". Мероприятие проводится при содействии правительства Кировской области и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Очными участниками форума стали 330 человек из 63 регионов страны, также 2,5 тыс. человек зарегистрировались для участия онлайн. В течение двух дней будут рассматриваться ключевые вопросы профилактики социального сиротства, участники обсудят такие темы, как ограничение и восстановление родительских прав, социализация выпускников детских домов, новые форматы работы детских учреждений.