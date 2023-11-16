В Москве открылась выставка архитектурного образования и карьеры "Открытый город"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выставка архитектурного образования и карьеры "Открытый город" будет доступна для посещения в Москве до 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе стройкомплекса правительства столицы.

"С 15 по 19 ноября в Музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве пройдет ежегодная выставка фестиваля "Открытый город". В рамках выставки будут представлены результаты коллективной работы студентов творческих вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России под кураторством ведущих архитектурных бюро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году выставка посвящена главной теме фестиваля - "Ре-формации социального". Кураторы фестиваля - архитектурная мастерская ATRIUM предложили участникам поразмышлять о трансформации социальных институтов и самих подходов к решению острых социальных проблем современного мегаполиса.

"В рамках деловой программы выставки состоится презентация исследования "Больше, чем место". Исследование посвящено "Третьим местам" - общественным пространствам с разнообразной функцией, которые не относятся ни к дому (первое место), ни к работе (второе место). Также в рамках деловой программы фестиваля состоится конкурс лучших дипломных работ выпуска 2023 года "Архсовет". Подробная программа опубликована на сайте фестиваля", - добавили в стройкомплексе.

Ежегодная выставка фестиваля "Открытый город" проводится с 2016 года по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Это крупнейший некоммерческий проект в сфере архитектурного образования и карьеры. Цель фестиваля - вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный профессиональный процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды.

"Проект уже зарекомендовал себя с этой точки зрения: многие архитекторы начинали свою практику и творческий путь с участия в нем. Официальный партнер выставки - "Мосинжпроект" - один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ Москвы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ", - заключили в пресс-службе.