15 ноября, 23:18

Роджер Уотерс пожаловался на отказы отелей в Аргентине и Уругвае принять его

Музыкант связывает это со своей позицией по конфликту на Ближнем Востоке

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Отели в Буэнос-Айресе и Монтевидео отказываются сдать номер сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу из-за его позиции по палестино-израильскому конфликту.

"Мне закрыли город Монтевидео, мне негде остановиться. Мне придется лететь туда непосредственно в день концерта, в пятницу, 17 ноября. У меня был назначен ужин с экс-президентом Уругвая Хосе Мухикой, моим другом, 16 ноября, но я не смогу попасть на него, потому что израильское лобби, или как они себя называют, меня отменило", - сказал он в интервью газете Pagina 12, опубликованном в среду.

По словам Уотерса, он продолжает находиться в бразильском Сан-Паулу, где дал два концерта, хотя планировал уже в среду быть в Буэнос-Айресе. "Но мы также не смогли поехать туда, так что остались здесь", - объяснил музыкант. По его мнению, "израильское лобби" добилось бойкота со стороны отелей "на основании злонамеренной лжи". В то же время со стороны гостиниц отказ объяснили отсутствием свободных номеров.

"Они делают это, потому что я верю в права человека и открыто говорю о геноциде палестинского народа", - считает Уотерс.

Как сообщила газета La Nacion, в среду в аргентинский суд была подана жалоба на Уотерса с обвинениями в антисемитизме и подстрекательстве к насилию. Подавший иск юрист Карлос Бройтман также попросил миграционную службу рассмотреть возможность отказа музыканту во въезде. Концерты Уотерса в Буэнос-Айресе запланированы на 21 и 22 ноября. 

Теги:
АргентинаУругвайУотерс, Роджер
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