16 ноября, 02:02

МЧС готово развернуть на трассах РФ 350 пунктов обогрева для автомобилистов

Для реагирования на возможные ЧП в ведомстве подготовили снегоболотоходы, автоцистерны и городки жизнеобеспечения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. МЧС России готово к развертыванию 350 пунктов обогрева на российских дорогах, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Определен порядок прохождения и сроки предоставления информации об опасных участках дорожного движения, где при необходимости в кратчайшие сроки необходимо развернуть пункты обогрева и питания. В подразделениях МЧС России в готовности их более 220 мобильных и 130 подвижных, а также техника высокой проходимости", - привели в пресс-службе слова главы МЧС Александра Куренкова.

Для реагирования на возможные ЧП на зимних трассах подготовлены снегоболотоходы, автоцистерны, мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения. Они будут заранее выставляться на сложных участках дорог в случае неблагоприятного прогноза погоды. В пунктах будут размещены генераторы электричества, питьевая вода и аптечки.

"Особенность мобильных пунктов обогрева в их быстрой доставке в любую точку на автомобильной трассе и развертывании в течение нескольких часов", - добавили в МЧС. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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