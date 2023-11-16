16 ноября, 03:36

В регионах России могут начать массово создавать площадки для собак

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал газете "Известия", что в проекты комплексного развития территорий также стоит включать скверы, фонтаны и коворкинги

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ), согласно которым в проекты КРТ должны будут включить собачьи площадки и рекреационные зоны. Об сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании", - сказал "Известиям" автор поправок, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, помимо площадок для собак, следует включать в границы КРТ и другие социально значимые объекты, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества.

Как пояснил член Общественного совета Минстроя, основатель проекта "Собакин город" Артем Гебелев, сейчас в Москве на 13 тыс. жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в некоторых крупных городах, где живут 500 тыс. человек, их пять-семь. При этом желательно, чтобы одна такая площадка приходилась на 2-3 тыс. человек.

Нехватка площадок приводит к постоянным конфликтам между собаководами и людьми, у которых нет собак, отмечают "Известия". 

Теги:
РоссияКошелев, Владимир Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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