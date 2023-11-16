Адвокат обвиненного в разжигании религиозной розни митрополита УПЦ умер от отравления

По данным СПЖ, у митрополита Лонгина больше нет адвокатов: один из его защитников арестован, "второго отравили"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Адвокат настоятеля Вознесенского Банченского монастыря (Черновицкая область) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Лонгина (Жара) Валентин Сухарь умер от отравления. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источник в Банченском монастыре.

По информации СПЖ, адвоката, который обеспечивал юридическую защиту митрополита Лонгина с самого начала его уголовного преследования со стороны властей, похоронили после отравления 15 ноября.

Как отмечает союз, у митрополита Лонгина больше нет адвокатов: один из его защитников арестован, "второго отравили".

Обвинение в разжигании религиозной розни было предъявлено митрополиту Лонгину в мае. В сентябре дело было передано в суд. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". 9 ноября СПЖ сообщал, что в монастыре проводятся обыски, в связи с чем в обители ждут приезда адвоката.

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.