Полпред президента сообщил о вреде износа очистных сооружений в ЦФО рекам и озерам округа

По мнению Игоря Щеголева, из-за аварийного положения очистных сооружений "деградирует санитарное состояние водных объектов"

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Значительный износ и аварийное состояние очистных сооружений негативно влияют на водные объекты в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщил полномочный представитель президента РФ в округе Игорь Щеголев.

"Из-за высокого износа и аварийного состояния очистных сооружений деградирует санитарное состояние водных объектов. Экстремально высокое загрязнение реки Вязьма в Смоленской области фиксируется с 2015 года, причина - неэффективная работа очистных сооружений города Вязьмы и несанкционированный сброс неочищенных сточных вод предприятиями и организациями", - сказал Щеголев на совещании в Воронеже по биологической безопасности в ЦФО.

Также он особо отметил ситуацию в Переславле-Залесском Ярославской области. "Сброс практически неочищенных сточных вод привел к тому, что природный памятник Плещеево озеро в 2022 году по качеству воды перешел из категории слабо загрязненной в загрязненную. Во многом это, конечно, проблема, которую нужно решать системно, и в проекте протокольного решения эти вопросы и предлагаемые на них ответы учтены", - добавил Щеголев.