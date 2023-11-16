16 ноября, 11:12

В центре Львова демонтировали советский барельеф

Скульптура находилась на стене дома на пересечении улиц Саксаганского и проспекта Шевченко в центре Львова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Советский барельеф, посвященный революционерам львовского пролетариата, демонтирован во Львове, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко. Скульптура находилась на стене дома на пересечении улиц Саксаганского и проспекта Шевченко в центре Львова.

"Скульптурная композиция переехала с улицы Саксаганского в Музей террора", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав соответствующие фотоснимки.

Как отмечает украинское издание "Вести", бронзовый барельеф был установлен в 1979 году в память об апреле 1936 года, когда на этом месте польская полиция с применением оружия разогнала демонстрацию безработных.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года с принятием закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных историей СССР. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. 

Теги:
Украина
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