16 ноября, 12:29

СФ пригласит школьников всех стран СНГ к участию в "Поезде памяти" в 2025 году

Проект реализуется по решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко под эгидой Союзного государства

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации пригласит школьников из всех стран СНГ принять участие в проекте "Поезд памяти" в 2025 году, который объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"В 2025 году, который в СНГ объявлен годом 80-летия Великой Победы, годом борьбы с нацизмом, мы хотим все 15 бывших союзных республик, а сейчас независимых государств, всех старшеклассников из этих государств пригласить, потому что все государства СНГ внесли огромный вклад в нашу общую победу, в победу над фашистской Германией и победу над нацизмом", - сказала она.

Культурно-образовательный проект "Поезд памяти" реализуется по решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко под эгидой Союзного государства. Идея проекта - познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и других стран с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Также это возможность для школьников пообщаться и найти новых друзей, узнать культурные традиции и обычаи разных народов.

Ранее лидеры стран - участниц СНГ приняли решение об объявлении 2025 года годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира, с этой идеей выступил президент России Владимир Путин. 

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