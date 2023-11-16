16 ноября, 13:37

Патрушев посетил военный учебно-научный центр ВВС в Воронеже

Секретарь Совета безопасности также почтил память выпускников вуза, погибших в годы Великой Отечественной войны, военных конфликтов и в ходе специальной военной операции

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил в Воронеже военный учебно-научный центр ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина".

Он, в частности, встретился с начальником центра Геннадием Зибровым. Секретарю Совбеза рассказали про историю учебного заведения, образовательные программы и достижения в научной работе, в подготовке кадров.

Вместе с Патрушевым вуз осмотрели полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Гости посетили военный городок академии, увидели храм на его территории, возложили венки и цветы на Аллее авиационной славы и к мемориалу "Защитникам Отечества", которые посвящены выпускникам - Героям Советского Союза, Героям России и кавалерам ордена Мужества.

Патрушев также почтил память выпускников вуза, погибших в годы Великой Отечественной войны, военных конфликтов и в ходе специальной военной операции.

В центре обучают как курсантов (специалитет), так и уже действующих офицеров (магистратура). В составе академии - 22 факультета, 94 кафедры, они размещены в Воронеже и в филиалах (Челябинск и Сызрань). Например, есть факультеты авиационного вооружения, средств связи, обеспечения боевых действий авиации, летательных аппаратов, беспилотной авиации. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияЩеголев, Игорь ОлеговичВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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