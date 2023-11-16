16 ноября, 14:43

В Петербурге представили архивы экспедиций полярников в Антарктиду

Все предметы на выставке демонстрируются впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики открыл выставку "Путь в Антарктиду", на которой представил архивные фотографии, сувениры и воспоминания полярников. Как сообщили журналистам в пресс-службе музея, все предметы на выставке представлены широкому кругу зрителей впервые.

"Выставка "Путь в Антарктиду" - путеводитель по маршрутам к шестому материку, представленный через фотографии, цитаты и привезенные сувениры полярников. На выставке представлены их цитаты-воспоминания, архивные фотографии и снимки современных экспедиций, а также предметы, отражающие быт и культуру коренного населения Австралии, ЮАР и острова Пасхи. Предметы, представленные на выставке, демонстрируются впервые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что представленные снимки не являются продуктом профессионального фотографа - они сделаны на любительские камеры полярников, которые решили запечатлеть яркие моменты своей экспедиционной жизни. Особенное место на выставке занимают сувениры, привезенные исследователями из стран, что встречаются по пути в Антарктиду, а также их заметки, которые полярники нередко оставляли на полях книг. Выставка продолжит работу до 25 февраля 2024 года.

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения. 

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